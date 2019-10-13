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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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Врач-онколог: Отказ от вредных привычек снижает риск возникновения рака

, 20:41 [ «Аргументы Недели» ]

Врач-онколог: Отказ от вредных привычек снижает риск возникновения рака
Фото: pixabay.com

В Роспотребнадзоре рассказали о способах снижения риска онкологии. По словaм экспертов, для этого надо снизить количество потребляемого красного мяса. Стоит обратить внимание на рыбу или мясо птицы.

Врач-онколог Андрей Пылев в эфире НСН подтвердил, что взаимосвязь между вредными привычками и возникновением раковых заболеваний действительно есть.

"Когда мы говорим о возможных причинах, которые приводят к заболеванию раком, надо иметь ввиду факторы внешнего воздействия, на которые мы можем повлиять. И с этой точки зрения Роспотребнадзор прав, потому что курение, неправильное питание, недостаточная активность, потребление алкоголя – те привычки, которые способствуют возникновению раковых заболеваний", - объяснил врач свою точку зрения.

Также как сообщает "Дни24", врачи из США и Германии назвали сильный кожный зуд возможным симптомом рака. Ученые провели исследование: были просмотрены истории болезни 17 тысяч взрослых пациентов, которые лечились от кожного зуда в период с 2013 по 2017 год. Выяснилось, что среди этих больных в шесть раз чаще диагностировались онкологические заболевания. 

АГ

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