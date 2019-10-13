Психиатр: Как понять, что вы сходите с ума

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13 октября 2019, 12:44 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Психиатры рассказали, какие заболевания сегодня считаются самыми распространенными и как понять на ранних стадиях, что с человеком что-то не так и он сходит с ума.

Специалисты отметили, что все заболевания нужно разделить с точки зрения распределения проблем по территории нашей страны — на то, что характерно для мегаполиса, и то, что для периферии, сообщает издание "Вечерняя Москва". "На самом деле независимо ни от чего количество лиц, страдающих шизофренией, в среднем одинаково и, по данным разных регионов, варьируется от 1,5 до 2,5 процента в популяции", - добавил психиатр.

Также как пишет Nation News, согласно исследованию ученых, генетические особенности левшей схожи с особенностями людей с пониженным риском болезни Паркинсона и повышенным - шизофрении. Среди больных шизофренией довольно часто встречаются левши и амбидекстры.