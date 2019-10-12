Врачи назвали причины, побуждающие подростка начать курить

//Здоровье 13+

12 октября 2019, 13:29 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Ранее в МВД предложили наказывать рублем родителей, несовершеннолетние дети которых курят. Издание «Вечерняя Москва» узнало у экспертов, насколько такая мера будет эффективной и почему люди не могут отказаться от пагубного пристрастия.

Психолог-педагог Марина Романникова отметила, что инициатива очень спорная, и вряд ли будет одобрена: "Даже нет понимания того, как она будет реализована. Неужели организуют группу волонтеров, которая начнет отслеживать и докладывать о курящем ребенке? А может, эту функцию возьмут на себя стражи правопорядка? Все это требует дополнительного обсуждения".

Специалист также добавила, что одна из причин негативной привычки — воздействие толпы, ведь человек — социальное существо, которое подвергается чужому мнению.