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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Ученые назвали один из первых признаков старения мозга человека

, 08:52 [ «Аргументы Недели» ]

Ученые назвали один из первых признаков старения мозга человека
фото: pixabay.com

Ученые заявляют, что медленная ходьба человека является одним из первых сигналов того, что у него начинается старение головного мозга. Исследователи провели многолетний эксперимент в Новой Зеландии с участием почти тысячи человек.

За здоровьем 904 участников исследования ученые начали наблюдать, когда им было по три года. В 45-летнем возрасте добровольцев ученые оценили их медицинские показатели. Установлено, что физические и биологические показатели ускоренного старения, в том числе нарушенная целостность мозга, связаны с медленной походкой. Магнитно-резонансная томография показала, что у людей, которые медленно ходят, меньше объем мозга и соответственно плотность коры головного мозга.

Такой вывод сделали ученые Университета Дьюка в Северной Каролине (США). Результаты исследования опубликованы на сайте журнала JAMA Network Open. Также замечено, что люди, которые ходят медленно, выглядят старше своих ровесников.

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