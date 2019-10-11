Скворцова осудила врачей, занимающихся частной практикой

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11 октября 2019, 21:54 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: globallookpress.com/ Photographer Federation Council of Russia

Глава российского Министерства здравоохранения Вероника Скворцова высказалась о зарплатах врачей, которые зарабатывают миллионы благодаря частной практике.

В Минздраве отметили, что в Саратове доходы некоторых глав районных больниц за прошедший год заработали семизначные суммы. При этом министр здравоохранения подчеркнула, что по соседству с горбольницей они имеют частные кабинеты или аптеки, передаёт РенТВ.

«Мы считаем патологической ситуацию, когда или главврач или просто врач, работающий в госучреждении, через дорогу открывает частный кабинет. Потому что это один из механизмов, который позволяет фактически вытеснять пациентов с государственного приема на частный прием», - считает Скворцова.