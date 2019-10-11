Медики рассказали, от чего зависит скорость старения человека

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11 октября 2019, 21:42 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

По данным Росстата, численность населения старше трудоспособного возраста устойчиво растёт на протяжении 15 лет. Оно увеличилось с 29,3 млн человек на начало 2004 года до 37,4 в 2018 году.

"Посмотрите на поколение, кому сейчас 80-90 лет. Это те люди, которые прошли войну, период репрессий. Стрессов в их жизни было предостаточно. Они выжили. Потому что крепкие, их не согнёшь. Ответ на ваш вопрос — от самого человека, он его жизненной силы", - ответили специалисты News.ru на вопрос - от чего зависит скорость старения конкретного человека.

Также по словам ученых, люди с повышенным артериальным давлением могут облегчить свое состояние и нормализовать артериальное давление с помощью сладких ягод фиников, отмечает портал "Дни24".