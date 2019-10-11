Восемь симптомов развивающегося сахарного диабета обозначили эндокринологи

Эндокринологи рассказали, какие признаки свидетельствуют о развитии у человека сахарного диабета. Данной теме посвящен материал, который появился некоторое время назад на страницах интернет-СМИ.
В списке, опубликованном изданием Meduza, в частности, фигурируют:
1. постоянное чувство голода и жажды;
2. частое мочеиспускание;
3. хроническая усталость;
4. онемение и покалывание в ступнях или кистях;
5. долгое заживление ран;
6. необъяснимая потеря веса;
7. ухудшение зрения;
8. инфекции кожи или мочеиспускательного канала.
Ранее в пятницу сообщалось, что американские кардиологи назвали лучшие напитки для снижения артериального давления.