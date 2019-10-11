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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Восемь симптомов развивающегося сахарного диабета обозначили эндокринологи

, 20:24 [ «Аргументы Недели» ]

Восемь симптомов развивающегося сахарного диабета обозначили эндокринологи
фото: pixabay.com

Эндокринологи рассказали, какие признаки свидетельствуют о развитии у человека сахарного диабета. Данной теме посвящен материал, который появился некоторое время назад на страницах интернет-СМИ.

Лучшие напитки для снижения артериального давления перечислили медики из США

Лучшие напитки для снижения артериального давления перечислили медики из США

В списке, опубликованном изданием Meduza, в частности, фигурируют:

1. постоянное чувство голода и жажды;

2. частое мочеиспускание;

3. хроническая усталость;

4. онемение и покалывание в ступнях или кистях;

5. долгое заживление ран;

6. необъяснимая потеря веса;

7. ухудшение зрения;

8. инфекции кожи или мочеиспускательного канала.

Ранее в пятницу сообщалось, что американские кардиологи назвали лучшие напитки для снижения артериального давления.

 

ДЦ

//картина дня

Противники президента Владимира Зеленского готовят переворот на Украине. Соответствующая информация оказалась в распоряжении Народной милиции ДНР, рассказал представитель ведомства Эдуард Басурин.

Противники президента Владимира Зеленского готовят переворот на Украине. Соответствующая информация оказалась…

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