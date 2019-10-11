Восемь симптомов развивающегося сахарного диабета обозначили эндокринологи

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11 октября 2019, 20:24 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Эндокринологи рассказали, какие признаки свидетельствуют о развитии у человека сахарного диабета. Данной теме посвящен материал, который появился некоторое время назад на страницах интернет-СМИ.

В списке, опубликованном изданием Meduza, в частности, фигурируют:

1. постоянное чувство голода и жажды;

2. частое мочеиспускание;

3. хроническая усталость;

4. онемение и покалывание в ступнях или кистях;

5. долгое заживление ран;

6. необъяснимая потеря веса;

7. ухудшение зрения;

8. инфекции кожи или мочеиспускательного канала.

Ранее в пятницу сообщалось, что американские кардиологи назвали лучшие напитки для снижения артериального давления.