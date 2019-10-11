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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Метод выявления раковой опухоли в домашних условиях подсказал врач-онколог

, 17:53 [ «Аргументы Недели» ]

Метод выявления раковой опухоли в домашних условиях подсказал врач-онколог
фото: Jochen Tack / globallookpress.com

Андрей Галин, врач-онколог из Коми, рассказал, как определить рак в домашних условиях. Данная тема была поднята в ходе интервью специалиста представителям местной прессы.

Сигналы организма человека о приближении сердечного приступа назвали кардиологи

Сигналы организма человека о приближении сердечного приступа назвали кардиологи

Как отметил Галин, у людей старшего возраста, в организме которых появилось злокачественное новообразование, чаще всего возникает длительная слабость, наблюдается субфебрильная температура. Также о раке могут свидетельствовать нарушения в работе кишечника, кровь в кале, затянувшиеся простудные заболевания, увеличение щитовидной железы. Консультация с медиками требуется при наличии любых симптомов, которые не характерны для обычного состояния человека, процитировал кардиолога портал pg11.ru.

Ранее в пятницу сообщалось, что кардиологи назвали признаки, предупреждающие о грядущем сердечном приступе.

 

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