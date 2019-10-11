Сигналы организма человека о приближении сердечного приступа назвали кардиологи

Обозначены симптомы, которые свидетельствуют о приближении сердечного приступа. Соответствующую информацию огласили специалисты в сфере кардиологии, говорится в материале, опубликованном в интернете.
Портал amic.ru пишет, что обеспокоиться необходимо, если наблюдаются:
1. одышка;
2. болевые ощущения и дискомфорт в области груди;
3. тошнота, чувство переполненности желудка;
4. боли в левой половине спины и левом плече.
Последние два признака наиболее характерны для женщин, отмечается в процитированной публикации.
Ранее сегодня сообщалось, что исследователи рассказали о способах борьбы с гипертонией без приема лекарственных средств.