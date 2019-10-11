Сигналы организма человека о приближении сердечного приступа назвали кардиологи

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11 октября 2019, 16:50 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Jochen Tack / globallookpress.com

Обозначены симптомы, которые свидетельствуют о приближении сердечного приступа. Соответствующую информацию огласили специалисты в сфере кардиологии, говорится в материале, опубликованном в интернете.

Портал amic.ru пишет, что обеспокоиться необходимо, если наблюдаются:

1. одышка;

2. болевые ощущения и дискомфорт в области груди;

3. тошнота, чувство переполненности желудка;

4. боли в левой половине спины и левом плече.

Последние два признака наиболее характерны для женщин, отмечается в процитированной публикации.

Ранее сегодня сообщалось, что исследователи рассказали о способах борьбы с гипертонией без приема лекарственных средств.