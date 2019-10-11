Учёные: еда в упаковке приводит к раку

//Здоровье 13+

11 октября 2019, 14:38 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Американские специалисты выяснили, что питание вне дома может негативно сказываться на организме человека. По мнению учёных, фастфуд и готовая еда в упаковках может способствовать развитию злокачественных опухолей.

Эксперты отметили, что данная пища содержит перфтороктансульфоновую кислоту (ПФAC), которая способствует развитию рака и заболеванию щитовидной железы, пишет "MedicalXpress".

Учёные провели анализ на наличие в крови различных веществ, относящихся к ПФAC. Результаты показали, что у людей, которые готовят дома, выявлено меньшее количество химикатов в организме, чем у тех, кто часто ходит в рестораны, кафе или ест фастфуд.

Исследование проводила некоммерческой организации Silent Spring Institute. В эксперименте приняли участие 10,1 тыс. человек.