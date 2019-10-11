Пять проверенных способов снизить давление без таблеток озвучили исследователи

Исследователи, занимающиеся вопросами здравоохранения, рассказали, как снизить артериальное давление естественным путем. Этой теме посвящена публикация, появившаяся в отечественном сегменте интернета.
Как пишет портал colady.ru, проверенными способами борьбы с гипертонией без таблеток являются:
1. посильные физические нагрузки;
2. приведение в норму веса;
3. отказ от курения;
4. контроль уровня холестерина и сахара;
5. избегание стрессовых ситуаций.
Ранее в пятницу сообщалось, что врачи обозначили десять сигналов человеческого организма о приближении инсульта головного мозга. В число данных симптомов, в частности, вошли нарушения речи и резкий шум в ушах.