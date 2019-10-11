Все новости >>

Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Пять проверенных способов снизить давление без таблеток озвучили исследователи

, 13:53 [ «Аргументы Недели» ]

Пять проверенных способов снизить давление без таблеток озвучили исследователи
фото: M. Stolt / CHROMORANGE / globallookpress.com

Исследователи, занимающиеся вопросами здравоохранения, рассказали, как снизить артериальное давление естественным путем. Этой теме посвящена публикация, появившаяся в отечественном сегменте интернета.

Десять признаков приближающегося инсульта головного мозга раскрыли врачи

Десять признаков приближающегося инсульта головного мозга раскрыли врачи

Как пишет портал colady.ru, проверенными способами борьбы с гипертонией без таблеток являются:

1. посильные физические нагрузки;

2. приведение в норму веса;

3. отказ от курения;

4. контроль уровня холестерина и сахара;

5. избегание стрессовых ситуаций.

Ранее в пятницу сообщалось, что врачи обозначили десять сигналов человеческого организма о приближении инсульта головного мозга. В число данных симптомов, в частности, вошли нарушения речи и резкий шум в ушах.

 

ДЦ

//картина дня

Политика

В Кремле рассказали о подготовке саммита в "нормандском" формате

В Кремле рассказали о подготовке саммита в "нормандском" формате

В Кремле в пятницу, 11 октября, рассказали о подготовке к саммиту в "нормандском" формате по Украине. Соответствующую информацию сегодня предоставил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Реализация «формулы Штайнмайера» приведет к тому, что конфликт в Донбассе перекинется на Харьковскую область, а также на весь юг Украины. С соответствующим прогнозом выступил политик Дмитрий Корчинский.

Реализация «формулы Штайнмайера» приведет к тому, что конфликт в Донбассе перекинется на Харьковскую область, а также…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Представляем вашему вниманию подборку региональных новостей уходящей недели. В ТОП вошли следующие резонансные происшествия: убийство в Кирове, ограбление в Невинномысске…

//новости ан