Пять проверенных способов снизить давление без таблеток озвучили исследователи

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11 октября 2019, 13:53 [ «Аргументы Недели» ]

фото: M. Stolt / CHROMORANGE / globallookpress.com

Исследователи, занимающиеся вопросами здравоохранения, рассказали, как снизить артериальное давление естественным путем. Этой теме посвящена публикация, появившаяся в отечественном сегменте интернета.

Как пишет портал colady.ru, проверенными способами борьбы с гипертонией без таблеток являются:

1. посильные физические нагрузки;

2. приведение в норму веса;

3. отказ от курения;

4. контроль уровня холестерина и сахара;

5. избегание стрессовых ситуаций.

Ранее в пятницу сообщалось, что врачи обозначили десять сигналов человеческого организма о приближении инсульта головного мозга. В число данных симптомов, в частности, вошли нарушения речи и резкий шум в ушах.