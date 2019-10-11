Десять признаков приближающегося инсульта головного мозга раскрыли врачи

Обозначены сигналы человеческого организма, которые предупреждают о приближении инсульта головного мозга. Соответствующую информацию озвучили медицинские специалисты, говорится в публикации, появившейся в блогосфере.
Как пишет канал health & beauty в «Яндекс. Дзен», обеспокоиться следует, если наблюдаются:
1. резкий шум в ушах;
2. нарушения памяти и речи;
3. сильные боли в области головы;
4. онемение конечностей, лица, языка;
5. тошнота и рвота;
6. обмороки;
7. двоение в глазах;
8. головокружение, резкие скачки артериального давления;
9. у женщин: беспричинная агрессия, которая сменяется депрессией;
10. одышка.
Ранее в пятницу сообщалось, что эксперты назвали основные признаки наступившего микроинфаркта.