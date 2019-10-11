Десять признаков приближающегося инсульта головного мозга раскрыли врачи

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11 октября 2019, 12:22 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

Обозначены сигналы человеческого организма, которые предупреждают о приближении инсульта головного мозга. Соответствующую информацию озвучили медицинские специалисты, говорится в публикации, появившейся в блогосфере.

Как пишет канал health & beauty в «Яндекс. Дзен», обеспокоиться следует, если наблюдаются:

1. резкий шум в ушах;

2. нарушения памяти и речи;

3. сильные боли в области головы;

4. онемение конечностей, лица, языка;

5. тошнота и рвота;

6. обмороки;

7. двоение в глазах;

8. головокружение, резкие скачки артериального давления;

9. у женщин: беспричинная агрессия, которая сменяется депрессией;

10. одышка.

Ранее в пятницу сообщалось, что эксперты назвали основные признаки наступившего микроинфаркта.