Провоцирующие образование раковых опухолей продукты перечислил доктор Мясников

Названы продукты питания, провоцирующие образование в человеческом организме раковых опухолей. Соответствующую информацию озвучил Александр Мясников, отечественный медик и телеведущий, пишут интернет-СМИ.
Как отмечает издание ФАН, в списке, оглашенном специалистом, присутствуют:
1. трансжиры, которые в большом количестве содержатся в сливочном масле, гамбургерах, майонезе, маргарине;
2. сахар;
3. соль;
4. крупы;
5. мучное белого цвета.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что врачи обозначили семь ранних признаков развития сахарного диабета у мужчин. В число данных симптомов, в частности, попали резкое похудение и покалывание в конечностях.