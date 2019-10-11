Провоцирующие образование раковых опухолей продукты перечислил доктор Мясников

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11 октября 2019, 09:55 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

Названы продукты питания, провоцирующие образование в человеческом организме раковых опухолей. Соответствующую информацию озвучил Александр Мясников, отечественный медик и телеведущий, пишут интернет-СМИ.

Как отмечает издание ФАН, в списке, оглашенном специалистом, присутствуют:

1. трансжиры, которые в большом количестве содержатся в сливочном масле, гамбургерах, майонезе, маргарине;

2. сахар;

3. соль;

4. крупы;

5. мучное белого цвета.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что врачи обозначили семь ранних признаков развития сахарного диабета у мужчин. В число данных симптомов, в частности, попали резкое похудение и покалывание в конечностях.