Перечислены самые распространённые в России болезни младенцев

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11 октября 2019, 09:33 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В Минздраве выяснили, какие болезни наиболее часто диагностировали младенцам в 2018 году. По данным Росстата , было зарегистрировано более 4,5 млн случаев различных заболеваний у детей на первом году жизни.

Самыми распространенными являются болезни органов дыхания - более 2-х миллионов случаев заболеваний у малышей на первом году жизни.

Потом идут состояния, возникающие в перинатальный период (с 22-й недели беременности до конца первой недели внеутробной жизни ребёнка). К данной группе заболеваний можно отнести различные нарушения, включая родовую травму, врождённые аномалии и др. Зафиксировано около 411 тыс. подобных случаев, пишет RT.

Другими заболеваниями, которыми часто болеют младенцы, являются расстройства нервной системы - 400 тыс., работа органов пищеварения - 236,6 тыс. и болезни кожи - 220 тыс. случаев.

Наименее распространенными болезнями могут быть различные новообразования (43,7 тыс.), травмы (41, 6 тыс.) и нарушения системы кровообращения (17,1 тыс.). Однако в 4,2 тыс. случаев точный диагноз поставить не удаётся.

Реже всего у младенцев проявлялись психические и поведенческие расстройства.

Врачи отметила, что чаще всего родители обращаются с проблемами нервной системы ребёнка и желудочно-кишечным трактом.