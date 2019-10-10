Главные признаки надвигающегося сердечного приступа обозначили медики

Обозначены главные симптомы надвигающегося сердечного приступа. Соответствующую информацию озвучили специалисты в сфере медицины, говорится в материале, который появился в отечественной блогосфере.
Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», обеспокоиться следует, если наблюдаются:
1. общая слабость, снижение трудоспособности;
2. одышка;
3. головокружение и холодный пот;
4. давление в области груди;
5. хроническая усталость.
Ранее сегодня сообщалось, что эксперты назвали сигналы организма о начавшемся инсульте головного мозга. В число данных признаков, в частности, попали расстройство обоняния и стереоскопичность зрения.