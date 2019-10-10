Главные признаки надвигающегося сердечного приступа обозначили медики

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10 октября 2019, 11:12 [ «Аргументы Недели» ]

фото: imagebroker/Michaela Begsteiger / globallookpress.com

Обозначены главные симптомы надвигающегося сердечного приступа. Соответствующую информацию озвучили специалисты в сфере медицины, говорится в материале, который появился в отечественной блогосфере.

Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», обеспокоиться следует, если наблюдаются:

1. общая слабость, снижение трудоспособности;

2. одышка;

3. головокружение и холодный пот;

4. давление в области груди;

5. хроническая усталость.



Ранее сегодня сообщалось, что эксперты назвали сигналы организма о начавшемся инсульте головного мозга. В число данных признаков, в частности, попали расстройство обоняния и стереоскопичность зрения.