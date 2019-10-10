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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Врач рассказал о бесполезных способах защиты от простуды

, 10:27 [ «Аргументы Недели» ]

Врач рассказал о бесполезных способах защиты от простуды
фото: pixabay.com

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников объяснил, что не все "народные средства" помогают спастись от простуды.

Тяжельников отметил, что марлевая повязка, закаливание и чай с малиной навряд ли помогут защититься от гриппа в сезон простудных заболеваний. По его словам, витамин С, который содержится в малине распадается во время варки, поэтому вместо варенья стоит использовать свежие и сушённые ягоды, пишет ФБА "Экономика Сегодня".

Врач добавил, что марлевая повязка помогает только в течение трех часов, а потом становится настоящим переносчиком инфекции. Он пояснил, что её стоит надевать только при прямом контакте с больным человеком, например во время посещения поликлиники.

Тяжельников выступил также против резкого закаливания, потому что охлаждение организма может привести к различным заболеваниям. Лучше это делать постепенно, считает он. Врач посоветовал не мазать нос жирным кремом или оксолиновой мазью, т.к. ворсинки, препятствующие попаданию внутрь бактерий и вирусов, склеиваются и нарушают защитную функцию.

БА

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