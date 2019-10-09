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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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Врачи рассказали, можно ли пить алкоголь во время грудного вскармливания

, 16:56 [ «Аргументы Недели» ]

Врачи рассказали, можно ли пить алкоголь во время грудного вскармливания
Фото: pixabay.com

Медики в один голос запрещают женщинам пить алкоголь во время беременности. Однако мнения врачей расходятся - некоторые из них даже рекомендуют пить пиво для того, чтобы ускорить приход молока.

Врач — акушер-гинеколог рассказал News.ru, что алкоголь — это яд, который инактивируется печенью: "Этот орган у детей ещё не совершенен, в нём только начинается становление функций. Мы же не кормим малыша шпротами с рождения, потому что он не сможет их переварить. Он переваривает молоко женщины, которое на самом деле представляет собой очень разбавленное молоко коровы".

Также как сообщает oane.ws, исследование ученых доказало, что беременная женщина, придерживающаяся вегетарианства, рискует родить нездорового ребенка.

АГ

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