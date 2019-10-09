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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Выложены советы главы Немецкой лиги гипертонии по снижению давления без лекарств

, 16:26 [ «Аргументы Недели» ]

Выложены советы главы Немецкой лиги гипертонии по снижению давления без лекарств
фото: Chromorange / Stolt / globallookpress.com

Медицинский специалист Бернхард Крамер, возглавляющий Немецкую лигу гипертонии, рассказал о том, как снизить артериальное давление без приема лекарственных препаратов. Об этом говорится в материале, выложенном в отечественном интернет-сегменте.

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Игнорируемые людьми симптомы рака крови обозначил американский врач-онколог

Как пишет ресурс medikforum.ru, Крамер посоветовал гипертоникам:

1. привести в ному свой вес;

2. отказаться от соли;

3. включить в рацион овощи и фрукты;

4. практиковать тренировки на выносливость;

5. употреблять в пищу свекольный сок, чеснок и боярышник.

Ранее сегодня сообщалось, что американский онколог Джек Якуба назвал симптомы лейкемии, которые часто игнорируются людьми.

 

ДЦ

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