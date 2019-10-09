Выложены советы главы Немецкой лиги гипертонии по снижению давления без лекарств

Медицинский специалист Бернхард Крамер, возглавляющий Немецкую лигу гипертонии, рассказал о том, как снизить артериальное давление без приема лекарственных препаратов. Об этом говорится в материале, выложенном в отечественном интернет-сегменте.
Как пишет ресурс medikforum.ru, Крамер посоветовал гипертоникам:
1. привести в ному свой вес;
2. отказаться от соли;
3. включить в рацион овощи и фрукты;
4. практиковать тренировки на выносливость;
5. употреблять в пищу свекольный сок, чеснок и боярышник.
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