Выложены советы главы Немецкой лиги гипертонии по снижению давления без лекарств

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9 октября 2019, 16:26 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Chromorange / Stolt / globallookpress.com

Медицинский специалист Бернхард Крамер, возглавляющий Немецкую лигу гипертонии, рассказал о том, как снизить артериальное давление без приема лекарственных препаратов. Об этом говорится в материале, выложенном в отечественном интернет-сегменте.

Как пишет ресурс medikforum.ru, Крамер посоветовал гипертоникам:

1. привести в ному свой вес;

2. отказаться от соли;

3. включить в рацион овощи и фрукты;

4. практиковать тренировки на выносливость;

5. употреблять в пищу свекольный сок, чеснок и боярышник.

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