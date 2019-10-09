Какие овощи могут навредить здоровью желудка

//Здоровье 13+

9 октября 2019, 15:52 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Врачи назвали овощи, которые не несут пользу для организма человека. Среди них: картофель, петрушка, болгарский перец, шпинат и баклажаны.

Людям, страдающим от гастрита или язвенной болезни, нельзя употреблять баклажаны, так как в этом овоще слишком много волокон, которые трудно перевариваются. В петрушке содержатся вредные нитраты, поэтому ее употребление может вызвать проблемы со здоровьем. Зелень может спровоцировать следующие недомогания: мигрени, судороги и болезни таких органов, как печень и почки, пишет портал oane.ws.