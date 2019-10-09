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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Какие овощи могут навредить здоровью желудка

, 15:52 [ «Аргументы Недели» ]

Какие овощи могут навредить здоровью желудка
Фото: pixabay.com

Врачи назвали овощи, которые не несут пользу для организма человека. Среди них: картофель, петрушка, болгарский перец, шпинат и баклажаны.

Людям, страдающим от гастрита или язвенной болезни, нельзя употреблять баклажаны, так как в этом овоще слишком много волокон, которые трудно перевариваются. В петрушке содержатся вредные нитраты, поэтому ее употребление может вызвать проблемы со здоровьем. Зелень может спровоцировать следующие недомогания: мигрени, судороги и болезни таких органов, как печень и почки, пишет портал oane.ws.

АГ

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