Игнорируемые людьми симптомы рака крови обозначил американский врач-онколог

Джек Якуба, врач-онколог из Соединенных Штатов, рассказал о признаках лейкемии, которые обычно игнорируются людьми. Данной теме посвящен материал, опубликованный некоторое время назад на страницах СМИ.
Как пишет ФБА «Экономика сегодня», специалист обозначил следующие симптомы:
1. неожиданное появление синяков на коже;
2. спонтанные кровотечения;
3. пониженный уровень энергетической активности.
Ранее в среду сообщалось, что эксперты назвали основных предвестников скорого инсульта головного мозга. В число данных сигналов организма, в частности, попали сильная мигрень, нехарактерная сонливость и значительные скачки давления.