Игнорируемые людьми симптомы рака крови обозначил американский врач-онколог

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9 октября 2019, 15:13 [ «Аргументы Недели» ]

фото: imagefruit / globallookpress.com

Джек Якуба, врач-онколог из Соединенных Штатов, рассказал о признаках лейкемии, которые обычно игнорируются людьми. Данной теме посвящен материал, опубликованный некоторое время назад на страницах СМИ.

Как пишет ФБА «Экономика сегодня», специалист обозначил следующие симптомы:

1. неожиданное появление синяков на коже;

2. спонтанные кровотечения;

3. пониженный уровень энергетической активности.

Ранее в среду сообщалось, что эксперты назвали основных предвестников скорого инсульта головного мозга. В число данных сигналов организма, в частности, попали сильная мигрень, нехарактерная сонливость и значительные скачки давления.