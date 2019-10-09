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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Игнорируемые людьми симптомы рака крови обозначил американский врач-онколог

, 15:13 [ «Аргументы Недели» ]

Игнорируемые людьми симптомы рака крови обозначил американский врач-онколог
фото: imagefruit / globallookpress.com

Джек Якуба, врач-онколог из Соединенных Штатов, рассказал о признаках лейкемии, которые обычно игнорируются людьми. Данной теме посвящен материал, опубликованный некоторое время назад на страницах СМИ.

Четыре главных предвестника скорого инсульта головного мозга назвали специалисты

Четыре главных предвестника скорого инсульта головного мозга назвали специалисты

Как пишет ФБА «Экономика сегодня», специалист обозначил следующие симптомы:

1. неожиданное появление синяков на коже;

2. спонтанные кровотечения;

3. пониженный уровень энергетической активности.

Ранее в среду сообщалось, что эксперты назвали основных предвестников скорого инсульта головного мозга. В число данных сигналов организма, в частности, попали сильная мигрень, нехарактерная сонливость и значительные скачки давления.

 

ДЦ

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Назван возможный сценарий раздела украинского государства под управлением Запада

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