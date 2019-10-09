Четыре главных предвестника скорого инсульта головного мозга назвали специалисты

Эксперты в области медицины рассказали о главных предвестниках скорого инсульта головного мозга. Данной теме посвящена публикация, появившаяся некоторое время назад в отечественном сегменте интернета.
Rambler.ru предупреждает, что обеспокоиться нужно, если наблюдаются следующие признаки:
1. нехарактерная сонливость и апатия;
2. внезапная, беспричинная и резкая усталость;
3. головокружение, сильная мигрень;
4. значительные скачки артериального давления.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что специалисты назвали десять правил сокращения риска инсульта. Людям, которые хотят снизить вероятность данной болезни, в частности, рекомендовали регулярно проверять уровень холестерина и бороться со стрессом.