Четыре главных предвестника скорого инсульта головного мозга назвали специалисты

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9 октября 2019, 12:57 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

Эксперты в области медицины рассказали о главных предвестниках скорого инсульта головного мозга. Данной теме посвящена публикация, появившаяся некоторое время назад в отечественном сегменте интернета.

Rambler.ru предупреждает, что обеспокоиться нужно, если наблюдаются следующие признаки:

1. нехарактерная сонливость и апатия;

2. внезапная, беспричинная и резкая усталость;

3. головокружение, сильная мигрень;

4. значительные скачки артериального давления.



Ранее на текущей неделе сообщалось, что специалисты назвали десять правил сокращения риска инсульта. Людям, которые хотят снизить вероятность данной болезни, в частности, рекомендовали регулярно проверять уровень холестерина и бороться со стрессом.