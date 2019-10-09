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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Четыре главных предвестника скорого инсульта головного мозга назвали специалисты

, 12:57 [ «Аргументы Недели» ]

Четыре главных предвестника скорого инсульта головного мозга назвали специалисты
фото: Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

Эксперты в области медицины рассказали о главных предвестниках скорого инсульта головного мозга. Данной теме посвящена публикация, появившаяся некоторое время назад в отечественном сегменте интернета.

Десять правил снижения риска инсульта головного мозга посоветовали специалисты

Десять правил снижения риска инсульта головного мозга посоветовали специалисты

Rambler.ru предупреждает, что обеспокоиться нужно, если наблюдаются следующие признаки:

1. нехарактерная сонливость и апатия;

2. внезапная, беспричинная и резкая усталость;

3. головокружение, сильная мигрень;

4. значительные скачки артериального давления.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что специалисты назвали десять правил сокращения риска инсульта. Людям, которые хотят снизить вероятность данной болезни, в частности, рекомендовали регулярно проверять уровень холестерина и бороться со стрессом.

 

ДЦ

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