Кто допустил, чтобы преступники в белых халатах безнаказанно убивали людей?

//Здоровье 13+

9 октября 2019, 12:15 [ «Аргументы Недели» ]

В России наметилась опасная тенденция: россияне избегают ходить к врачам. Люди предпочитают самолечение и всевозможных знахарей. По данным ВЦИОМ, доля доверяющих врачам снизилась в полтора раза всего за два года: с 55 до 36% опрошенных. При этом Минздрав не может организовать сколько-нибудь эффективный контроль качества медицинских услуг.



Утром 25 сентября Следственный комитет и полиция синхронно начали обыски по 30 адресам в Петербурге. Целью были офисы и квартиры боссов частных медицинских центров, в которых разводили на деньги пациентов, преимущественно пожилых, ставя им несуществующие «смертельные» диагнозы и вымогая крупные суммы за лечение. Среди десятков сотрудников в белых халатах лишь единицы имели хоть какое-то медицинское образование, хотя и выдавали себя за профессоров, доцентов и прочих «светил».



В результате возбудили уголовное дело по мошенничеству в крупных размерах. Преступная сеть работала около 5 лет не только в Петербурге, но и в других городах.



Факт наличия в здравоохранении отдельных выродков не отменяет недоумения по поводу свойств всей системы. Ведь если бы в стране существовала доступная качественная государственная медицина, то какой дурак пойдёт в клинику-лохотрон? Если каждый может позвонить своему семейному доктору, кто рискнёт втюхивать вам «интеллигентные кристаллы»? Можно ли представить такой бизнес в Швеции, если существует полиция, которая вмиг вывернет мошенникам ласты до ушей.



Проблема в том, что вместо лечащего доктора у россиян – только усталый участковый терапевт, который номер мобильника вряд ли кому даст. В полиции отмахнутся и посоветуют подавать иск в суд. А от свойств учреждений Минздрава пациент как раз и бежит в объятия мошенников. Для начала он ищет вежливых эскулапов в чистых халатах, готовых выслушать его без очередей. Но ведь опрятные люди не из Швейцарии попали в частный медицинский центр. Обычно их сформировала государственная медицина, а частник просто переодел.



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