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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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Названы девять простых советов по снижению холестерина

, 19:17 [ «Аргументы Недели» ]

Названы девять простых советов по снижению холестерина
фото: pixabay.com

Названы девять простых советов по снижению холестерина. Один из самых доступых способ - чаще смеяться.
Примерно 80 процентов холестерина (это примерно 1 г в день) в организме человека вырабатывает печень. Остальная часть добавляется с пищей.

Обычно при повышенном уровне "плохого" холестерина врачи назначают принимать лекарственные препараты.
В интернете советуют, как можно попытаться справиться без лекарств, изменив свой образ жизни.

1. Сократите потребление трансжиров


Для снижения холестерина исключите из рациона чипсы, гамбургеры, фастфуд, торты и пирожные, приобретенные в магазинах. В таких продуктах содержатся трансжиры, которые повышают значения "плохого" холестерина (ЛПНП) и снижают уровень "хорошего".

2. Похудейте

Достаточно избавиться от 4,5 кг, чтобы уровень ЛПНП-холестерина упал на восемь процентов. Лишившись избыточного веса можно привести в норму показатели холестерина.

3. Ведите активный образ жизни, занимайте физкультурой

Речь не идет о серьезных физических нагрузках Достаточно уделять тренировкам по 2,5 часа в неделю. Как минимум, можно ежедневно гулять по полчаса на свежем воздухе.

4. Включите в рацион овощи, фрукты и крупы

Полезны продукты, содержащие большое количество клетчатки (грубых пищевых волокон).

5. Ешьте разные орехи

Грецкие, лесные, арахис, кешью содержат вещества, которые помогают снизить уровень "плохого" холестерина. Но переедать орехи нельзя, они высококалорийны.

6. Пытайтесь избегать стрессов

Уровень "плохого" холестерина зависит от стресса. Чем выше стресс, тем выше уровень ЛПНП.

7. Добавляйте в еду специи

Полезны чеснок, чёрный перец, куркума, имбиоь, кориандр, корица.

8. Бросьте курить

Отказ от курения повышает уровень "хорошего" холестерина на пять процентов.

9. Чаще смейтесь

Как и отказ от курения, смех повышает уровень "хорошего" холестерина и сокращает количество "плохого".
Проконсультируйтесь со своим лечащим врачом, - сообщает Яндекс. Дзен. Лайфхакер.

ИЧ

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