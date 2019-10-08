Медики рассказали о способах борьбы с целлюлитом

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8 октября 2019, 17:29 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Целлюлит является нормальным явлением для женского организма. В проблему он превращается на поздних стадиях, а на ранних беспокойства не вызывает и не вызовет, если своевременно делать профилактику.

Диетологи рассказали о способах борьбы с целлюлитом. По их мнению, борьба с ним должна состоять из спорта, массажа, правильного питания и косметических средств. Наличие увеличенных жировых клеток на 70% зависит от рациона, а при потреблении правильных продуктов можно значительно уменьшить проявление целлюлита, сообщает портал oane.ws.