Все новости >>

Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Медики рассказали о способах борьбы с целлюлитом

, 17:29 [ «Аргументы Недели» ]

Медики рассказали о способах борьбы с целлюлитом
Фото: pixabay.com

Целлюлит является нормальным явлением для женского организма. В проблему он превращается на поздних стадиях, а на ранних беспокойства не вызывает и не вызовет, если своевременно делать профилактику.

Диетологи рассказали о способах борьбы с целлюлитом. По их мнению, борьба с ним должна состоять из спорта, массажа, правильного питания и косметических средств. Наличие увеличенных жировых клеток на 70% зависит от рациона, а при потреблении правильных продуктов можно значительно уменьшить проявление целлюлита, сообщает портал oane.ws.

АГ

//картина дня

В мире

В день рождения Владимира Путина в небе над Голливудом появилась необычная надпись

В день рождения Владимира Путина в небе над Голливудом появилась необычная надпись

В день рождения президента России Владимира Путина, 7 октября, в небе над Голливудом появилась необычная надпись. Многие жители Лос-Анджелеса опубликовали в сети фотографии, подтверждающие этот факт.

Скандал разразился на международном форуме в Австрии. Специальный представитель ОБСЕ Мартин Сайдик припомнил Украине, что Крым всегда был российским. Это вызвало бурю возмущения украинского посла. Тот даже немного растерялся. Но ему еще не привели…

Скандал разразился на международном форуме в Австрии. Специальный представитель ОБСЕ Мартин Сайдик припомнил Украине…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

Американская психиатрическая ассоциация официально подтвердила то, о чем многие и сами догадывались. Постоянное желание фотографировать себя, делать…

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Солист группы "Руки вверх!" Сергей Жуков оригинально поздравил жену Регину с днем рождения. Музыкант опубликовал в Instagram фото любимой супруги без одежды, прикрытой…

//новости ан

//новости ан

Московский городской суд отменил принятое ранее Мещанским районным судом Москвы решение о передаче дела "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова в прокуратуру.

Депутаты Госдумы одобрили законопроект о взаимозаменяемых лекарствах. Законопроект вводит понятие взаимозаменяемых лекарств и условия их закупки, можно будет лекарства…

Спортивный комментатор Василий Уткин и генпродюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки устроили перепалку в соцсети. Уткин опубликовал в Инстарам видео, как девушка в туфлях…

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в Донбассе с 2014 года идет конфликт между Россией и Украиной. По его мнению, решение конфликта в Донбассе зависит…

//новости ан