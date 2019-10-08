Как алкоголь влияет на внешность человека

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8 октября 2019, 15:27 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

По информации зарубежных специалистов, злоупотребление алкоголем сказывается на внешности. Одно из пагубных влияний - ухудшение состояния волос.

Употребление спиртных напитков в чрезмерном количестве сказывается на работе всех систем организма, а также приводит к значительному ухудшению внешнего вида. Алкоголь может провоцировать образование темных кругов и мешков под глазами. Среди отрицательных влияний алкоголя и расширение пор кожи, что приводит к появлению угрей, прыщей, красных пятен, пишет портал "Актуальные новости".

Также алкоголь может привести к истончению бровей по причине избыточной нагрузки надпочечников, как отмечает oane.ws.