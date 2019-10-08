Эксперты рассказали, как снизить риск бесплодия от использования мобильных устройств

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8 октября 2019, 14:15 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Специалисты из Италии рассказали, какие меры могут помочь снизить риск развития бесплодия от использования мобильных устройств. Оказывается, смартфон нельзя носить вблизи области малого таза.

Эксперты объяснили, в чем заключается негативное влияние гаджетов на количество сперматозоидов, их подвижность. Они посчитали целесообразным призвать людей пользоваться правилами для снижения соответствующих рисков. Не стоит носить телефон в переднем кармане брюк, класть его на колени, будь то нахождение за рулем, в ресторане, пишет портал "Актуальные новости".