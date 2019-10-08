Врачи назвали причины возникновения анемии и способы борьбы с ней

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8 октября 2019, 12:55 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Медики рассказали, что анемия имеется у примерно 2 млрд граждан во всем мире, а появляется она из-за низкого уровня эритроцитов. Среди основных симптомов: бледность кожи в паре с сухостью волос и постоянная слабость в теле.

Ключевые признаки выражаются не ярко, проявляя себя лишь на тяжелых стадиях. Для своевременного начала лечения важно на регулярной основе делать анализ крови, добавить в рацион достаточно продуктов, богатых железом. В особенности, важно есть фрукты, овощи, налегать на бобовые, цельнозерновой хлеб, мясо и рыбу, пишет портал "Дни24".