Десять правил снижения риска инсульта головного мозга посоветовали специалисты

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7 октября 2019, 20:37 [ «Аргументы Недели» ]

фото: uwe umstätter / globallookpress.com

Специалисты в области здравоохранения рассказали, какие правила необходимо соблюдать, чтобы снизить риск инсульта головного мозга. Соответствующая информация содержится в материале, опубликованном в блогосфере.

Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», эксперты рекомендовали:

1. регулярно проверять свое артериальное давление;

2. следить за уровнем сахара в крови;

3. регулярно проверять уровень холестерина;

4. взять под контроль здоровье сердца;

5. привести в норму вес;

6. соблюдать здоровую диету;

7. бросить курить;

8. не злоупотреблять спиртными напитками;

9. бороться со стрессом;

10. регулярно обследоваться у врача.

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