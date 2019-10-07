Десять правил снижения риска инсульта головного мозга посоветовали специалисты

Специалисты в области здравоохранения рассказали, какие правила необходимо соблюдать, чтобы снизить риск инсульта головного мозга. Соответствующая информация содержится в материале, опубликованном в блогосфере.
Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», эксперты рекомендовали:
1. регулярно проверять свое артериальное давление;
2. следить за уровнем сахара в крови;
3. регулярно проверять уровень холестерина;
4. взять под контроль здоровье сердца;
5. привести в норму вес;
6. соблюдать здоровую диету;
7. бросить курить;
8. не злоупотреблять спиртными напитками;
9. бороться со стрессом;
10. регулярно обследоваться у врача.
Ранее сегодня сообщалось, что ученые из США обнаружили неожиданного помощника рака.