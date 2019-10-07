Известный врач-кардиолог дала несколько советов, как идеально пить кофе

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7 октября 2019, 19:35 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Врач-кардиолог, ведущая программы про здоровье на Первом канале, профессор Елена Малышева дала несколько советов, как идеально пить кофе. По оценке Малышевой, кофе - чудо напиток.

Желательно придерживаться следующих правил.

1. Кофе и кофеин - не только сильнейшие психостимуляторы, но и сильнейшие мочегонные средства. Не пейте кофе перед отъездом куда-либо. Или будьте уверены, что через 20 минут на вашем пути будет туалет. После того, как выпили чашечку кофе, через примерно 20-30 минут он срабатывает как мочегонное.

2. Так напиток обладает мочегонным эффектом, он обезвоживает. После чашки кофе необходимо выпить стакан воды.

3. Кофе с молоком - это не вода, это еда. Калорийность кофе-латте равняется калорийности гамбургера. Капучино еще калорийнее. Это для тех, кто считает калории.

4. Кофе окрашивает зубы. Идеально пить его через трубочку, что напиток сразу попадал через переднюю поверхность зубов.

5. Нельзя пить очень горячий кофе. Идеальная температура кофе, как и чая, ниже 60 градусов. Слишком горячие напитки - риск развития рака пищевода повышается в 8 раз.

6.Идеально пить кофе с 9-30 до 11 часов утра. Рано утром, как только проснулись, - неправильно. В 6-7 утра нас поднимают гормоны, вырабатывающихся в огромном количестве. Рано утром человек поднимается, благодаря активности гормонов. Когда их активность снижается, можно подбодрить себя кофе.

7. Вечером кофе лучше не пить. Напиток - психостимулятор. И мочегонный. Лучше воздержаться.

Елена Малышева заключила, что кофе были посвящены массовые исследования. Ученые выяснили - кофе безопасен для здоровья. Кофе снижает давление, так как обладает мочегонным эффектор. 4-5 чашки кофе в день снижают риск смерти. Результаты исследования показали, что кофе снижает риск развития диабета и болезни Альцгеймера.