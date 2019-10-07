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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Озвучены семь вероятных признаков скорой смерти человека от остановки сердца

, 15:26 [ «Аргументы Недели» ]

Озвучены семь вероятных признаков скорой смерти человека от остановки сердца
фото: imagebroker/Michaela Begsteiger / globallookpress.com

Обозначены симптомы, которые могут свидетельствовать о скорой смерти человека от остановки сердца. Соответствующая информация содержится в публикации, появившейся некоторое время назад в отечественной блогосфере.

Самый полезный растительный продукт против онкологии и диабета назвали медики

Самый полезный растительный продукт против онкологии и диабета назвали медики

Как пишет автор одного из каналов в «Яндекс. Дзен», тревожными являются следующие признаки:

1. потеря аппетита;

2. зубная боль;

3. хроническая усталость;

4. болевые ощущения в левой руке;

5. головокружение;

6. кашель со слизью без простуды;

7. дискомфорт в груди.

Ранее сегодня сообщалось, что специалисты в области диетологии назвали самый полезный растительный продукт против рака и сахарного диабета. Речь идет о ягодах.

 

ДЦ

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США готовятся к масштабным учениям на территории Европы, в Польше и странах Прибалтики

США готовятся к масштабным учениям на территории Европы, в Польше и странах Прибалтики

Немецкое издание Spiegel узнало о планах США провести будущей весной в Европе масштабных учений Defender 2020. Пентагон планирует отправить на маневры в европейские страны 20 тысяч военных.

Украинские военные, принимающие участие в боевых действиях на территории Донбасса, потеряли убитым одного человека, еще один ранен. Соответствующую информацию распространил штаб операции Киева в регионе.

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