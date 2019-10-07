Озвучены семь вероятных признаков скорой смерти человека от остановки сердца

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7 октября 2019, 15:26 [ «Аргументы Недели» ]

фото: imagebroker/Michaela Begsteiger / globallookpress.com

Обозначены симптомы, которые могут свидетельствовать о скорой смерти человека от остановки сердца. Соответствующая информация содержится в публикации, появившейся некоторое время назад в отечественной блогосфере.

Как пишет автор одного из каналов в «Яндекс. Дзен», тревожными являются следующие признаки:

1. потеря аппетита;

2. зубная боль;

3. хроническая усталость;

4. болевые ощущения в левой руке;

5. головокружение;

6. кашель со слизью без простуды;

7. дискомфорт в груди.

Ранее сегодня сообщалось, что специалисты в области диетологии назвали самый полезный растительный продукт против рака и сахарного диабета. Речь идет о ягодах.