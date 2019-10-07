Озвучены семь вероятных признаков скорой смерти человека от остановки сердца

Обозначены симптомы, которые могут свидетельствовать о скорой смерти человека от остановки сердца. Соответствующая информация содержится в публикации, появившейся некоторое время назад в отечественной блогосфере.
Как пишет автор одного из каналов в «Яндекс. Дзен», тревожными являются следующие признаки:
1. потеря аппетита;
2. зубная боль;
3. хроническая усталость;
4. болевые ощущения в левой руке;
5. головокружение;
6. кашель со слизью без простуды;
7. дискомфорт в груди.
Ранее сегодня сообщалось, что специалисты в области диетологии назвали самый полезный растительный продукт против рака и сахарного диабета. Речь идет о ягодах.