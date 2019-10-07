Шесть сигналов организма о наступающем инсульте головного мозга назвали врачи

Специалисты в области медицины перечислили симптомы, которые свидетельствуют о наступающем инсульте головного мозга. Данной теме посвящена публикация, появившаяся в российской блогосфере.
Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», безотлагательно обратиться к доктору необходимо, если наблюдаются:
1. резкое и значительное повышение артериального давления;
2. двоение в глазах, ухудшение зрения в одном из них;
3. шум в ушах;
4. онемение с одной стороны лица, тела;
5. беспричинная усталость;
6. внезапная мигрень.
Ранее сообщалось, что исследователи обозначили первые сигналы человеческого организма о развитии рака печени и желудка.