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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Шесть сигналов организма о наступающем инсульте головного мозга назвали врачи

, 12:14 [ «Аргументы Недели» ]

Шесть сигналов организма о наступающем инсульте головного мозга назвали врачи
фото: Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

Специалисты в области медицины перечислили симптомы, которые свидетельствуют о наступающем инсульте головного мозга. Данной теме посвящена публикация, появившаяся в российской блогосфере.

Первые симптомы развития рака печени и желудка обозначили исследователи

Первые симптомы развития рака печени и желудка обозначили исследователи

Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», безотлагательно обратиться к доктору необходимо, если наблюдаются:

1. резкое и значительное повышение артериального давления;

2. двоение в глазах, ухудшение зрения в одном из них;

3. шум в ушах;

4. онемение с одной стороны лица, тела;

5. беспричинная усталость;

6. внезапная мигрень.

Ранее сообщалось, что исследователи обозначили первые сигналы человеческого организма о развитии рака печени и желудка.

 

ДЦ

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