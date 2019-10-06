Какую опасность таит лак для ногтей?

Лаки для ногтей содержат в своём составе множество высокотоксичных веществ, которые могут привести к развитию серьезных заболеваний, в том числе онкологических, считают специалисты.
Содержащиеся в составе дибутилфталаты и формальдегид влияют на репродуктивную и эндокринную систему человека, а также могут стать причиной развития рака, передаёт РИА Новости.
“Может быть воздействие на печень, большая вероятность развития цирроза, большая вероятность обструктивного бронхита”, - рассказал токсиколог Евгений Ковалев.
Эксперты советуют внимательно следить за сроком годности лака и выбирать те из них, у которых на упаковке значится 3-FREE или 5-FREE.