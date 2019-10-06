Какую опасность таит лак для ногтей?

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6 октября 2019, 20:46 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Лаки для ногтей содержат в своём составе множество высокотоксичных веществ, которые могут привести к развитию серьезных заболеваний, в том числе онкологических, считают специалисты.

Содержащиеся в составе дибутилфталаты и формальдегид влияют на репродуктивную и эндокринную систему человека, а также могут стать причиной развития рака, передаёт РИА Новости.

“Может быть воздействие на печень, большая вероятность развития цирроза, большая вероятность обструктивного бронхита”, - рассказал токсиколог Евгений Ковалев.

Эксперты советуют внимательно следить за сроком годности лака и выбирать те из них, у которых на упаковке значится 3-FREE или 5-FREE.