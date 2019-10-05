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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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Врачи: наращивание ресниц может вызвать ожоги и падение зрения

, 18:05 [ «Аргументы Недели» ]

Врачи: наращивание ресниц может вызвать ожоги и падение зрения
фото: pixabay.com

Эксперты предупредили женщин о негативных последствиях после наращивания ресниц. По их словам, злоупотребление данной процедурой может серьёзно сказаться на здоровье человека.

Врач-косметолог Оксана Чащина отметила, что во время процедуры корень ресницы, фолликул, может не справиться с возникшей нагрузкой и травмироваться. Эксперт добавила, что в этом случае у девушки просто могут выпасть ресницы или вовсе перестать расти. Она отметила, что действия мастера могут вызвать ожоги, конъюнктивит и, как следствие падение зрения.

«Нестерилизованные инструменты, неаккуратная работа - все это способно привести к развитию демодекоза - поражению кожи, вызываемого клещом-паразитом. Лечение такого заболевания отнимет множество нервов, времени и средств», – пояснила главный внештатный специалист по дерматологии и косметологии министерства здравоохранения Московской области Наталия Махнева.

Другой эксперт Элизабет Хоукс предупредила о блефарите, при котором начинается хроническое воспаление век из-за размножения бактерий на ресницах, передаёт РЕН ТВ.

Врачи советуют делать небольшие перерывы и обрабатывать ресницы специальным маслом.

БА

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