Врачи: наращивание ресниц может вызвать ожоги и падение зрения

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5 октября 2019, 18:05 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Эксперты предупредили женщин о негативных последствиях после наращивания ресниц. По их словам, злоупотребление данной процедурой может серьёзно сказаться на здоровье человека.

Врач-косметолог Оксана Чащина отметила, что во время процедуры корень ресницы, фолликул, может не справиться с возникшей нагрузкой и травмироваться. Эксперт добавила, что в этом случае у девушки просто могут выпасть ресницы или вовсе перестать расти. Она отметила, что действия мастера могут вызвать ожоги, конъюнктивит и, как следствие падение зрения.

«Нестерилизованные инструменты, неаккуратная работа - все это способно привести к развитию демодекоза - поражению кожи, вызываемого клещом-паразитом. Лечение такого заболевания отнимет множество нервов, времени и средств», – пояснила главный внештатный специалист по дерматологии и косметологии министерства здравоохранения Московской области Наталия Махнева.

Другой эксперт Элизабет Хоукс предупредила о блефарите, при котором начинается хроническое воспаление век из-за размножения бактерий на ресницах, передаёт РЕН ТВ.

Врачи советуют делать небольшие перерывы и обрабатывать ресницы специальным маслом.