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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Немецкий врач назвал способы снижения давления без применения лекарств

, 10:37 [ «Аргументы Недели» ]

Немецкий врач назвал способы снижения давления без применения лекарств
фото: pixabay.com
Директор Университетской клиники Мангейма и председатель Немецкой лиги гипертонии Бернхард Крамер назвал ключевые способы снижения кровяного давления без применения лекарственных препаратов.
 
По словам эксперта, людям, страдающим от гипертонии, следует скорректировать свой образ жизни. Согласно информации портала "Медикфорум", в первую очередь, следует находить хотя бы 150 минут в неделю для легких тренировок, которые окажут положительное влияние на сердце.
 
Крамер также отметил, что большинство гипертоников имеют лишний вес, поэтому похудение поспособствует снижению давления. Врач рекомендует отказаться от чрезмерного употребления соли и заменить ее специями, а также стараться выбирать более легкую пищу.
ЕТ

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