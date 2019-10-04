Все новости >>

Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Первые симптомы развития рака печени и желудка обозначили исследователи

, 16:20 [ «Аргументы Недели» ]

Первые симптомы развития рака печени и желудка обозначили исследователи
фото: globallookpress.com

Исследователи, занимающиеся вопросам здравоохранения, назвали первые признаки развития рака печени и желудка. Об этом рассказывается в материале, который появился некоторое время назад в отечественной блогосфере.

Три простых правила предотвращения инсульта головного мозга посоветовали медики

Три простых правила предотвращения инсульта головного мозга посоветовали медики

Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», на злокачественное образование в печени указывают:

1. болезненность и твердость органа при пальпации;

2. пожелтение глаз и кожи;

3. уменьшение эритроцитов в крови.

Симптомами рака желудка являются:

1. потеря аппетита;

2. болевые ощущения в животе;

3. постоянная изжога и периодическая рвота.

Ранее сегодня сообщалось, что специалисты перечислили простые правила предотвращения инсульта.

 

ДЦ

//картина дня

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, когда будет снят запрет на авиасообщение между Россией и Грузией. Если ситуация в Грузии не вернется "в русофобское русло".

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, когда будет снят запрет на авиасообщение между Россией…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

Президент Беларуси Александр Лукашенко на переговорах с украинским коллегой Владимиром Зеленским предложил создавать совместные предприятия и сотрудничать с Украиной…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Представители экстренной службы сообщили, что спустя шесть дней нашли пропавшую в лесу Архангельской области пенсионерку. В ведомстве уточнили, что пожилая женщина ушла…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Представляем вашему вниманию подборку региональных новостей уходящей недели. В ТОП вошли следующие резонансные происшествия: ДТП в Тверской области, пожар в Новосибирской…

//новости ан

Ученые из Кембриджского университета провели исследование и установили, что даже незначительное ослабление слуха у ребенка способно в будущем привести к функциональным…