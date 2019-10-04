Первые симптомы развития рака печени и желудка обозначили исследователи

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4 октября 2019, 16:20 [ «Аргументы Недели» ]

фото: globallookpress.com

Исследователи, занимающиеся вопросам здравоохранения, назвали первые признаки развития рака печени и желудка. Об этом рассказывается в материале, который появился некоторое время назад в отечественной блогосфере.

Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», на злокачественное образование в печени указывают:

1. болезненность и твердость органа при пальпации;

2. пожелтение глаз и кожи;

3. уменьшение эритроцитов в крови.

Симптомами рака желудка являются:

1. потеря аппетита;

2. болевые ощущения в животе;

3. постоянная изжога и периодическая рвота.

Ранее сегодня сообщалось, что специалисты перечислили простые правила предотвращения инсульта.