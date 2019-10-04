Первые симптомы развития рака печени и желудка обозначили исследователи

Исследователи, занимающиеся вопросам здравоохранения, назвали первые признаки развития рака печени и желудка. Об этом рассказывается в материале, который появился некоторое время назад в отечественной блогосфере.
Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», на злокачественное образование в печени указывают:
1. болезненность и твердость органа при пальпации;
2. пожелтение глаз и кожи;
3. уменьшение эритроцитов в крови.
Симптомами рака желудка являются:
1. потеря аппетита;
2. болевые ощущения в животе;
3. постоянная изжога и периодическая рвота.
Ранее сегодня сообщалось, что специалисты перечислили простые правила предотвращения инсульта.