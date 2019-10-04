Семь сигналов организма о появлении раковой опухоли в мозге перечислили врачи

Специалисты в сфере медицины рассказали, какие симптомы свидетельствуют о появлении в головном мозге злокачественного новообразования. Данной теме посвящен материал, опубликованный в блогосфере.
В списке, выложенном одним из каналов в «Яндекс. Дзен», присутствуют:
1. слабость, охватывающая человека после ночного сна;
2. головокружение в спокойном состоянии;
3. двоение в глазах и расфокусировка объектов даже при 100%-ном зрении;
4. утренняя рвота;
5. резкое похудение;
6. ухудшение слуха;
7. нарушения памяти.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что эксперты назвали, какие продукты лучше других защищают от рака. В топ-5, в частности, вошли яблоки и чеснок.