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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Семь сигналов организма о появлении раковой опухоли в мозге перечислили врачи

, 12:45 [ «Аргументы Недели» ]

Семь сигналов организма о появлении раковой опухоли в мозге перечислили врачи
фото: imagefruit / globallookpress.com

Специалисты в сфере медицины рассказали, какие симптомы свидетельствуют о появлении в головном мозге злокачественного новообразования. Данной теме посвящен материал, опубликованный в блогосфере.

Топ-5 продуктов питания для предотвращения рака назвали эксперты в сфере медицины

Топ-5 продуктов питания для предотвращения рака назвали эксперты в сфере медицины

В списке, выложенном одним из каналов в «Яндекс. Дзен», присутствуют:

1. слабость, охватывающая человека после ночного сна;

2. головокружение в спокойном состоянии;

3. двоение в глазах и расфокусировка объектов даже при 100%-ном зрении;

4. утренняя рвота;

5. резкое похудение;

6. ухудшение слуха;

7. нарушения памяти.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что эксперты назвали, какие продукты лучше других защищают от рака. В топ-5, в частности, вошли яблоки и чеснок.

 

ДЦ

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