Врач рассказал, как сохранить печень здоровой

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4 октября 2019, 11:22 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Хирург-гепатолог Медицинского центра хирургии имени Вишневского доктор медицинских наук Юрий Коваленко рассказал о простых правилах, которые позволят сохранить печень здоровой.

"Основные меры, позволяющие избежать серьезных проблем с печенью, сводятся к достаточно простым правилам: активный образ жизни, употребление пищи, богатой фруктами, овощами, орехами, отказ от чрезмерного употребления алкоголя, соблюдение личной гигиены, профилактическое медицинское обследование", - передаёт слова специалиста РИА Новости.

По его словам, основными факторами, которые влияют на заболевание печени являются малоподвижный образ жизни, употребление высококалорийной пищи, избыточный вес, заражение гельминтами через пищу, контакт с зараженными домашними животными и токсическое поражение лекарствами. Коваленко также напомнил о злоупотреблении алкоголем и вирусных инфекциях.

Отмечается, что в 2018 году было зарегистрировано 529,5 тысяч пациентов с болезнями печени. Известно, что за последние пять лет показатель увеличился почти на 13%.