Врач рассказала, кто рискует подхватить грипп с осложнениями

Главный врач клиники Adventist HealthCare Urgent Care в американском штате Мэриленд Амра Насир рассказала, какие категории людей наиболее подвержены гриппу и связанными с ним осложнениями.

По словам эксперта, в группе риска беременные женщины, пожилые люди, дети, больные диабетом, астмой, а также курильщики, передает РИА "Новости" . Амра Насир подчеркнула, что, по ее мнению, прививку от гриппа следует делать всем, однако в первую очередь на вакцинацию следует обратить внимание вышеуказанным людям.

Врач также предупредила, что нынешний сезон гриппа может стать более суровым, чем предыдущий.