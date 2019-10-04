Все новости >>

Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Врач рассказала, кто рискует подхватить грипп с осложнениями

, 07:09 [ «Аргументы Недели» ]

Врач рассказала, кто рискует подхватить грипп с осложнениями
фото: pixabay.com
Главный врач клиники Adventist HealthCare Urgent Care в американском штате Мэриленд Амра Насир рассказала, какие категории людей наиболее подвержены гриппу и связанными с ним осложнениями.
 
По словам эксперта, в группе риска беременные женщины, пожилые люди, дети, больные диабетом, астмой, а также курильщики, передает РИА "Новости". Амра Насир подчеркнула, что, по ее мнению, прививку от гриппа следует делать всем, однако в первую очередь на вакцинацию следует обратить внимание вышеуказанным людям.
 
Врач также предупредила, что нынешний сезон гриппа может стать более суровым, чем предыдущий.
ЕТ

//картина дня

Общество

Диабет лекарственного обеспечения

Диабет лекарственного обеспечения

Сегодня только 6-7 процентов лекарств, которые продаются в России, изготовлены из наших фармацевтических субстанций. Их основными импортерами – до 70 процентов являются Китай и Индия. Европейские субстанции более качественные, но и более дорогие.

В Народной милиции ДНР узнали о тайных потерях Вооруженных сил Украины в Донбассе. Соответствующую информацию озвучил для журналистов Ринат Айгистов, спикер оборонного ведомства непризнанной республики.

В Народной милиции ДНР узнали о тайных потерях Вооруженных сил Украины в Донбассе. Соответствующую информацию озвучил…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Британские таблоиды назвали суммы, которые россиянка, «Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина потребовала от бывшего мужа - султана и экс-короля Малайзии Мухаммада…

Мама мальчика, которого старшеклассники окунули головой в унитаз в школе, "чуть не умерла от разрыва сердца" после того, как увидела видеозапись происшествия. .

//новости ан

Бездомная эмигрантка из России покорила пассажиров метро в Лос-Анджелесе исполнением арии из оперы "Джанни Скикки" композитора Джакомо Пуччини. В возрасте 24 лет в 1991…

Президент РФ Владимир Путин сделал важное заявление по поводу договоров по прокачке газа через Украину. "Россия подпишет договор о транзите с Украиной в соответствии…

//новости ан

//новости ан

В Москве ожидается похолодание и первый снег. Столичная ГАИ рекомендует водителям начать менять резину на автомобилях. По прогнозу синоптиков, первый снегопад ожидается…

//новости ан

Врачи рассказали, что введение четырёхдневной рабочей недели с сохранением общего количества трудовых часов может привести к сокращению продолжительности жизни россиян…

//новости ан

Актеры театра "Современник" называют худрука театра "Современник" Галину Волчек мамой. 1 октября состоялся сбор труппы. Актриса Ольга Дроздова так сказала: "Все актеры…