//Здоровье 13+
Врач рассказала, кто рискует подхватить грипп с осложнениями
4 октября 2019, 07:09 [ «Аргументы Недели» ]
//Здоровье 13+
4 октября 2019, 07:09 [ «Аргументы Недели» ]
Если США разместят свои ракеты средней и малой дальности в Азии, то Россия даст зеркальный ответ. Путин, на пленарном заседании дискуссионного клуба "Валдай", заявил…
Политика
Российский сенатор, член Совета Федерации России Алексей Пушков на своей странице в сервисе микроблогов Twitter прокомментировал сообщение о новой невыдаче виз США…
Общество
В Народной милиции ДНР узнали о тайных потерях Вооруженных сил Украины в Донбассе. Соответствующую информацию озвучил для журналистов Ринат Айгистов, спикер оборонного ведомства непризнанной республики.
В Народной милиции ДНР узнали о тайных потерях Вооруженных сил Украины в Донбассе. Соответствующую информацию озвучил…
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Есть два способа стать первым. Простой, но очень энергозатратный…
В сентябре премьер-министр Дм. Медведев продемонстрировал удивительные…
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155 лет назад Российская империя подавила польское восстание 1863–1864…
С момента присоединения Крыма и начала санкционной войны с Западом…
Святая Русской православной церкви Матрона Московская в свое время предсказала, что в 2019-м в стране произойдет внутренний конфликт. Соответствующее…
Среди пророчеств, которые оставил после себя французский астролог Нострадамус, есть прогноз о судьбе России во второй четверти XXI века. Такое…
Общество
Президент России Владимир Путин поручил управделами обеспечить временное размещение Государственной Думы по адресу Большая Дмитровка, 1 - в здание…
Шведская школьница и эко-активистка Грета Тунберг изменила данные в своём профиле в социальной сети после комментариев о её выступлении…
Как изменились отношения Насти Ивлеевой и Элджея после свадьбы
Утром в пятницу, 4 октября, в СМИ появилась информация о том, что у Дании больше нет политических вопросов к прокладке газопровода "Северный поток — 2" в исключительной…
Главный врач клиники Adventist HealthCare Urgent Care в американском штате Мэриленд Амра Насир рассказала, какие категории людей наиболее подвержены гриппу и связанными…
3 октября в рамках второго тура групповой стадии Лиги Европы сезона 2019/20 «Краснодар» на своем стадионе «Краснодар» принял «Хетафе». Главный арбитр поединка Иван Бебек…
Здоровье актрисы Натальи Бочкаревой ухудшилось после информации о ее задержании с запрещенными веществами. Друг звезды сериала "Счастливы вместе" Андрей Ковалев рассказал…
В Минфине предлагает с 2020 года повысить минимальную розничную цену на водку до 230 рублей за бутылку (0,5 литра). В ведомстве не исключают повышения и минимальной…
Дочки режиссеры Валерии Гай Германики растут редкими красавицами. Валерия опублbковала фото младшей дочки Северины. Северина - наобыкновенной красоты девочка. У нее…
Американские ученые смогли определить белок, наличие которого в мозге человека заставляет болезнь Альцгеймера останавливаться в развитии. Об открытии сообщает…
В Брянской области семейная пара вместе с друзьями изнасиловала девочку - свою несовершеннолетнюю дочь. Закрытое судебное заседание по этому делу назначено на 4 октября…
Заместитель министра финансов США Сигал Манделкер, курирующая санкционную политику, покинет свою должность. Об этом заявил министр финансов Соединенных штатов Америки…
В Центральном Доме Ученых РАН состоялся Общероссийский Конгресс «Дерматологические проблемы в ревматологии». На пресс-конференции ученые и врачи обсудили инновационные…
Теле и радиоведущий Владимир Соловьев выдвинул свою версию, почему его в последнее время начали травить. Соловьев поcетовал, что в последнее время его пытаются травить…
Общество
Британские таблоиды назвали суммы, которые россиянка, «Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина потребовала от бывшего мужа - султана и экс-короля Малайзии Мухаммада…
Общество
Такая тенденция последних лет прослеживается по всему полуострову. Это связано с проблемами в работе очистных сооружений
Общество
Мама мальчика, которого старшеклассники окунули головой в унитаз в школе, "чуть не умерла от разрыва сердца" после того, как увидела видеозапись происшествия. .
Президент Российской Федерации Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" рассказал о том, как РФ в 90-е годы смогла избежать…
Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" призвал государственные телеканалы не выставлять Украину в невыгодном свете.
Общество
Бездомная эмигрантка из России покорила пассажиров метро в Лос-Анджелесе исполнением арии из оперы "Джанни Скикки" композитора Джакомо Пуччини. В возрасте 24 лет в 1991…
Супруг Луизы Хайруллиной, укравшей из кассы отделения одного из банков в Стерлитамаке проиграл почти все деньги в букмекерских конторах. В МВД Башкирии подтвердилию…
В мире
Президент РФ Владимир Путин сделал важное заявление по поводу договоров по прокачке газа через Украину. "Россия подпишет договор о транзите с Украиной в соответствии…
В сети обсуждают стильный образ Аллы Пугачевой. Алла Борисовна опубликовала фото в коротком красном платье, модных белых ботиночках и куртке-косухе. "Много румян у Аллы…
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала сообщения о присутствии спецназа РФ в Норвегии вбросом и агрессивной информационной политикой. По ее…
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Ставший отцом 17 детей американец Брюс Клири намерен отсудить у клиники Орегонского университета здоровья более пяти миллионов долларов. Об этом сегодня сообщает портал…
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Власти, полиция и педагоги выясняют причины инцидента в одной из школ Владимира, в которую с топором ворвался ученик, сообщил региональный уполномоченный по правам…
Синоптики Гидрометцентра сообщили, что в воскресенье, 6 октября, в Москве выпадет первый снег. По прогнозу синоптика, город окажется под влиянием "барической ложбины"…
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Самолет Sukhoi Superjet с 78 пассажирами на борту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту чукотского города Певек. Сейчас воздушное судно по-прежнему…
Президент РФ Владимир Путин произвёл кадровые перестановки в МВД, СКР, МЧС и ФСИН. Путин подписал указ, освобождающий от своих должностей ряд высокопоставленных…
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В Объединенной авиационной корпорации заявили, что в четверг, З октября, самолет МС-21 после испытательного полета штатно приземлился в Жуковском.
В России международный День учителя отмечается 5 октября. Этому сугубо профессиональному празднику придается особый статус не только в нашей стране. World Teachers'…
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Врачи рассказали, что введение четырёхдневной рабочей недели с сохранением общего количества трудовых часов может привести к сокращению продолжительности жизни россиян…
Согласно официальной публикации, из правления политического объединения «Центр Согласия» исключен экс-мэр Риги, ныне евродепутат Нил Ушаков. Ранее г-н Ушаков занимал пост…
Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об освобожении от должности главы Росгидромета - Федеральной службы по гидрометеорологии…
В эту субботу, 28 сентября, СМИ сообщили о задержании актрисы Натальи Бочкаревой с наркотиками в нижнем белье. Адвокат Леонид Устьев рассказал, сколько грозит звезде…
В Латвии все не утихает скандал с главой Латвийского университета. В конце августа после длительных дискуссий правительство Латвии решило не утверждать Индрикиса…
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Роскачество провело проверку 17 образцов лапши быстрого приготовления, которые часто употребляют жители России. В продукте обнаружили следы пестицидов, регуляторов роста…
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Олимпийская чемпионка Татьяна Навка ставит новогоднее ледовое представление и продюсер Яна Рудковская со своим мужем, знаменитым фигуристом Евгением Плющенко готовят…
Специалисты в области здравоохранения рассказали, какие продукты питания лучше других помогают в предотвращении рака. Соответствующая информация содержится в материале…
В Организации Объединенных Наций заявили, что изучают официальное обращение России по поводу визовых проблем со стороны США. Об этом сообщил официальный представитель…
Жаркое из блогов
Проникновение искусственного интеллекта во многие сферы нашей жизни и деятельности не просто заметно — оно происходит рывком. И буквально на глазах, всего-то за считанные…
Главой Кабардино-Балкарии избран Казбек Коков. 3 октября в Нальчике проходит церемония инаугцрации. Депутаты парламента КБР единогласно избрали 46-летнего Казбека…
В онкоцентре имени Блохина опровергли запрет родителям больных детей общаться со СМИ. Журналистов призвали ответственно относиться к публикациям, которые затрагивают…
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Актеры театра "Современник" называют худрука театра "Современник" Галину Волчек мамой. 1 октября состоялся сбор труппы. Актриса Ольга Дроздова так сказала: "Все актеры…