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3 октября 2019, 17:14 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Врачи рассказали, что введение четырёхдневной рабочей недели с сохранением общего количества трудовых часов может привести к сокращению продолжительности жизни россиян, а также росту внезапной смертности на рабочем месте.

Отмечается, что снижение продолжительности жизни работника и внезапная смерть человека на рабочем месте связаны с увеличением интенсивности и напряжённости трудового процесса.

"Установлено, что самые высокие показатели по количеству часов работы в неделю имеют место в Японии, в Южной Корее, затем — Китай. Увеличение рабочего времени и интенсивность переживания стресса, связанная с этим фактором, вызывают случаи внезапной смерти, потерю уравновешенного психического состояния, здоровья, вызванные острым и хроническим переутомлением, чрезмерной трудовой нагрузкой", - рассказали специалисты в комментарии News.ru.