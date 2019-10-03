Все новости >>

Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Диетолог: Увлечение продуктами быстрого приготовления может привести к диабету

, 16:49 [ «Аргументы Недели» ]

Диетолог: Увлечение продуктами быстрого приготовления может привести к диабету
Фото: pixabay.com

Роскачество провело проверку 17 образцов лапши быстрого приготовления, которые часто употребляют жители России. В продукте обнаружили следы пестицидов, регуляторов роста растений, а также частицы микотоксинов.

Диетолог Маргарита Королева в эфире НСН заявила, что в «быстрой лапше» питательных веществ нет: "Они содержат те добавки, которые обеспечивают вкус продукта, поддерживают консистенцию, позволяют сохранять продукт на протяжении длительного времени". Врач добавила, что регулярное употребление таких продуктов может привести к появлению сахарного диабета второго типа.

Также как пишет портал "Дни24", ученые советуют диабетикам употреблять фасоль. Во-первых, этот продукт стоит значительно дешевле других источников белка. Во-вторых, фасоль становится весьма привлекательным выбором и для вполне здоровых людей.

АГ

//картина дня

Общество

Диабет лекарственного обеспечения

Диабет лекарственного обеспечения

Сегодня только 6-7 процентов лекарств, которые продаются в России, изготовлены из наших фармацевтических субстанций. Их основными импортерами – до 70 процентов являются Китай и Индия. Европейские субстанции более качественные, но и более дорогие.

В Народной милиции ДНР узнали о тайных потерях Вооруженных сил Украины в Донбассе. Соответствующую информацию озвучил для журналистов Ринат Айгистов, спикер оборонного ведомства непризнанной республики.

В Народной милиции ДНР узнали о тайных потерях Вооруженных сил Украины в Донбассе. Соответствующую информацию озвучил…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

В Москве ожидается похолодание и первый снег. Столичная ГАИ рекомендует водителям начать менять резину на автомобилях. По прогнозу синоптиков, первый снегопад ожидается…

//новости ан

//новости ан

Врачи рассказали, что введение четырёхдневной рабочей недели с сохранением общего количества трудовых часов может привести к сокращению продолжительности жизни россиян…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Актеры театра "Современник" называют худрука театра "Современник" Галину Волчек мамой. 1 октября состоялся сбор труппы. Актриса Ольга Дроздова так сказала: "Все актеры…

//новости ан

//новости ан

//новости ан