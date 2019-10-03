Диетолог: Увлечение продуктами быстрого приготовления может привести к диабету

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3 октября 2019, 16:49 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Роскачество провело проверку 17 образцов лапши быстрого приготовления, которые часто употребляют жители России. В продукте обнаружили следы пестицидов, регуляторов роста растений, а также частицы микотоксинов.

Диетолог Маргарита Королева в эфире НСН заявила, что в «быстрой лапше» питательных веществ нет: "Они содержат те добавки, которые обеспечивают вкус продукта, поддерживают консистенцию, позволяют сохранять продукт на протяжении длительного времени". Врач добавила, что регулярное употребление таких продуктов может привести к появлению сахарного диабета второго типа.

Также как пишет портал "Дни24", ученые советуют диабетикам употреблять фасоль. Во-первых, этот продукт стоит значительно дешевле других источников белка. Во-вторых, фасоль становится весьма привлекательным выбором и для вполне здоровых людей.