Все новости >>

Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Природа не заинтересована в долголетии мужчин, заявил врач

, 14:33 [ «Аргументы Недели» ]

Природа не заинтересована в долголетии мужчин, заявил врач
фото: pixabay.com

Известный российский врач Александр Мясников рассказал в эфире своей программы "О самом главном", почему мужчины живут меньше женщин.  По его словам, природа не заинтересована в долголетии мужчин, а к женщинам, наоборот, благосклонна.

Доктор Мясников раскрыл главные секреты долголетия

Доктор Мясников раскрыл главные секреты долголетия

Мясников отметил, что мужчины живут меньше, потому что в мужской Y-хромосоме заложена предрасположенность к опасным заболеваниям, например болезни сердца. Врач пояснил, что мужчина не нужен природе после выполнения своих основных функций - защиты семьи и её обеспечения, а вот женщин она сделала более умными и прочными.

"Нам надо их любить, и тогда они будут любить нас, и тогда, возможно, мы поживем еще", - рекомендует доктор.

БА

//картина дня

Президент РФ Владимир Путин пообещал, что Россия "обязательно" вмешается в выборы президента Соединённых Штатов в 2020 году. Однако глава государства уточнил, что…

Общество

Диабет лекарственного обеспечения

Диабет лекарственного обеспечения

Сегодня только 6-7 процентов лекарств, которые продаются в России, изготовлены из наших фармацевтических субстанций. Их основными импортерами – до 70 процентов являются Китай и Индия. Европейские субстанции более качественные, но и более дорогие.

Западным странам следует опасаться не крылатой ракеты «Циркон», а другого оружия, которое может появиться в будущем у Российской Федерации. Такую точку зрения озвучил Яков Кедми, бывший израильский разведчик.

Западным странам следует опасаться не крылатой ракеты «Циркон», а другого оружия, которое может появиться в будущем…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан