Природа не заинтересована в долголетии мужчин, заявил врач

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3 октября 2019, 14:33 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Известный российский врач Александр Мясников рассказал в эфире своей программы "О самом главном", почему мужчины живут меньше женщин. По его словам, природа не заинтересована в долголетии мужчин, а к женщинам, наоборот, благосклонна.

Доктор Мясников раскрыл главные секреты долголетия

Мясников отметил, что мужчины живут меньше, потому что в мужской Y-хромосоме заложена предрасположенность к опасным заболеваниям, например болезни сердца. Врач пояснил, что мужчина не нужен природе после выполнения своих основных функций - защиты семьи и её обеспечения, а вот женщин она сделала более умными и прочными.

"Нам надо их любить, и тогда они будут любить нас, и тогда, возможно, мы поживем еще", - рекомендует доктор.