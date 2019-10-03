Вероятные ранние симптомы развития раковой опухоли в мозге обозначили врачи

Медицинские специалисты перечислили ранние признаки, которые могут свидетельствовать о развитии злокачественной опухоли в головном мозге. Данной теме посвящен материал, опубликованный в отечественном сегменте интернета.
Ресурс rrnews.ru предупреждает, что поводом для беспокойства должны стать следующие симптомы:
1. рвота, возникающая по утрам или при резкой смене положения головы;
2. тупые и распирающие головные боли;
3. головокружения и потеря равновесия;
4. нарушение чувствительности конечностей;
5. резкое изменение характера человека.
Ранее в четверг сообщалось, что российский кардиолог Ольга Кореннова рассказала о простых способах не умереть от инфаркта и инсульта.