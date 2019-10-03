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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Вероятные ранние симптомы развития раковой опухоли в мозге обозначили врачи

, 13:39 [ «Аргументы Недели» ]

Вероятные ранние симптомы развития раковой опухоли в мозге обозначили врачи
фото: uwe umstätter / globallookpress.com

Медицинские специалисты перечислили ранние признаки, которые могут свидетельствовать о развитии злокачественной опухоли в головном мозге. Данной теме посвящен материал, опубликованный в отечественном сегменте интернета.

Доктор медицинских наук назвала простые способы не умереть от инфаркта и инсульта

Доктор медицинских наук назвала простые способы не умереть от инфаркта и инсульта

Ресурс rrnews.ru предупреждает, что поводом для беспокойства должны стать следующие симптомы:

1. рвота, возникающая по утрам или при резкой смене положения головы;

2. тупые и распирающие головные боли;

3. головокружения и потеря равновесия;

4. нарушение чувствительности конечностей;

5. резкое изменение характера человека.

Ранее в четверг сообщалось, что российский кардиолог Ольга Кореннова рассказала о простых способах не умереть от инфаркта и инсульта.

 

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