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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Ученые рассказали о профессиях, вызывающих диабет

, 13:01 [ «Аргументы Недели» ]

Ученые рассказали о профессиях, вызывающих диабет
Фото: pixabay.com

Ученые из Швеции определили, что на развитие диабета может влиять не только режим питания, образ жизни и степень физической активности, но даже профессия. Исследователям удалось выявить профессии, представители которых чаще всего страдают от диабета 2 типа.

Среди мужчин самыми опасными в плане развития диабета оказались профессии водителя (8,8%) и рабочего на производстве (7,7%). При этом реже всех диабет выявляют у программистов (2,5%). Из женских профессий назвали работниц производства (6,4%), поварих (5,5%) и уборщиц (5,1%). Безопаснее всего оказалась профессия менеджера (1,2%).

Предполагается, что на развитие диабета в данном случае влияет нерегулярный рабочий график, который сказывается на режиме сна и питания, а также приводит к стрессам, передаёт Мир24.

АБ

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