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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Ученые назвали причину развития рака крови

, 12:51 [ «Аргументы Недели» ]

Ученые назвали причину развития рака крови
Фото: pixabay.com

Американские ученые определили, какие клеточные мутации приводят к развитию острого миелоидного лейкоза. Оказалось, что заболевание может провоцировать мутация двух генов, передаёт КП.

Профессор Адриан Крейнер рассказал, что подобные мутации мешают созреванию клеток костного мозга в лейкоциты и эритроциты, которые требуются больным для выздоровления. Ранее считалось, что гены SRSF2 и IDH2 оказывают влияние лишь на симптомы онкологии, однако исследователи доказали, что в случае их дефекта нарушается процесс выздоровления.

Отмечается, что сейчас ученые приступили к работе над созданием более эффективных лекарств, основываясь на полученной информации.

АБ

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