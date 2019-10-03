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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Доктор медицинских наук назвала простые способы не умереть от инфаркта и инсульта

, 11:31 [ «Аргументы Недели» ]

Доктор медицинских наук назвала простые способы не умереть от инфаркта и инсульта
фото: Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

Омский кардиолог, доктор медицинских наук Ольга Кореннова рассказала о простых способах профилактики инфаркта миокарда и инсульта головного мозга, которые в большом количестве случаев приводят к летальному исходу.

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Главные сигналы человеческого организма о сердечных болезнях обозначили врачи

Как отметила специалист, ставшая собеседником издания «Омск здесь», людям, желающим избежать проблем с сердечно-сосудистой системой, следует:

1. не менее тридцати минут в день уделять физической активности;

2. отказаться от сигарет и алкоголя;

3. есть больше фруктов и овощей - пять порций в день;

4. регулярно употреблять в пищу орехи – до тридцати граммов в сутки.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что специалисты обозначили основные симптомы сердечных болезней.

 

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