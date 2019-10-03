Доктор медицинских наук назвала простые способы не умереть от инфаркта и инсульта

Омский кардиолог, доктор медицинских наук Ольга Кореннова рассказала о простых способах профилактики инфаркта миокарда и инсульта головного мозга, которые в большом количестве случаев приводят к летальному исходу.
Как отметила специалист, ставшая собеседником издания «Омск здесь», людям, желающим избежать проблем с сердечно-сосудистой системой, следует:
1. не менее тридцати минут в день уделять физической активности;
2. отказаться от сигарет и алкоголя;
3. есть больше фруктов и овощей - пять порций в день;
4. регулярно употреблять в пищу орехи – до тридцати граммов в сутки.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что специалисты обозначили основные симптомы сердечных болезней.