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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Чем опасны антибиотики?

, 18:54 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В период осенних простуд люди выбирают самые разнообразные методы лечения, чтобы только быстрее победить болезнь и вернуться к привычной жизни. Очень часто в бой с простудой идут антибиотики. Врач Андрей Полиров объяснил, почему не стоит самостоятельно использовать их для лечения.

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«Подавляющее большинство инфекций вирусные. Антибиотики на вирусы никак не влияют, поэтому прием этих препаратов не имеет смысла с точки зрения лечения. Зато антибиотики прекрасно справляются с кишечной микрофлорой, которая является залогом нашего иммунитета. Это вред собственному организму», - рассказал специалист.

Также он отметил, что определить, бактериальная инфекция или вирусная, и назначить правильное лекарство, может лишь врач, передаёт "Вечерняя Москва". При этом Полиров подчеркнул, что при неправильном использовании антибиотиков человек становится менее устойчив к вирусным заболеваниям.

АБ

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