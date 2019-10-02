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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Шесть правил предотвращения появления злокачественной опухоли назвали медики

, 15:29 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Jochen Tack / globallookpress.com
фото: Jochen Tack / globallookpress.com

Специалисты в области медицины рассказали, каким правилам необходимо следовать, чтобы предотвратить появление в организме раковой опухоли. Соответствующая информация содержится в материале, опубликованном в блогосфере.

Список опасных для жизни бессимптомных заболеваний обнародовали исследователи

Список опасных для жизни бессимптомных заболеваний обнародовали исследователи

Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», людям, которые хотят защититься от рака, необходимо:

1. поддерживать здоровый вес;

2. быть физически активным минимум тридцать минут в день, как можно меньше времени проводить в сидячем положении;

3. избегать высококалорийных продуктов и напитков;

4. есть больше фруктов, зерна и бобовых;

5. отказаться от спиртного;

6. ограничить употребление соли.

Ранее сегодня сообщалось, что исследователи озвучили список опасных для жизни заболеваний, которые развиваются без симптомов.

 

ДЦ

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