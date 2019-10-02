В каких регионах России — самые больные пенсионеры

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2 октября 2019, 12:40 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

В России пенсионеры стали чаще болеть. Например, если в 2017 году было зарегистрировано 198 132 заболевания на 100 тыс. населения старше трудоспособного возраста (с 55 лет у женщин и с 60 лет у мужчин), то в 2018-м эта цифра увеличилась до 202 603.

Согласно информации Минздрава РФ, хуже всего обстоят дела в Алтайском крае (331 983 заболевания на 100 тыс. населения старше трудоспособного возраста) и Санкт-Петербурге (323 085), пишет News.ru. Также сюда вошли Чувашская Республика (311 681) и Ненецкий автономный округ (309 262).

Как сообщает Nation News, телеведущий и писатель Геннадий Малахов усомнился в пользе витаминных комплексов и рекомендовал "принимать" зерно: "Когда я был молодой и занимался спортом, я принимал витамины и видел, что после их приема моча окрашивалась в желтый цвет. Однако полезного они ничего не давали".