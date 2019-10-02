Способные привести к смерти сочетания лекарств и продуктов назвал фармаколог

Андрей Кондрахин, фармаколог Федерального центра цереброваскулярной патологии и инсульта Минздрава, назвал сочетания лекарственных препаратов и продуктов питания, которые могут привести к смерти. Об этом рассказывается в материале, опубликованном в сети.
Как пишет портал ferra.ru, специалист предостерег от употребления в пищу малины при приеме аспирина или ибупрофена. Такая комбинация способна спровоцировать внутреннее кровотечение. Кроме того, медикам известны случаи, когда летальный исход наступал при приеме средств, снижающих уровень холестерина, с грейпфрутовым соком.
Ранее в среду сообщалось, что эксперты назвали признаки микроинсульта, которые требуют срочного обращения к врачу.