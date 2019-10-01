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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Главные симптомы скорого наступления инфаркта назвала доктор медицинских наук

, 16:05 [ «Аргументы Недели» ]

фото: imagebroker/Michaela Begsteiger / globallookpress.com
фото: imagebroker/Michaela Begsteiger / globallookpress.com

Врач-кардиолог из Омска, доктор медицинских наук Ольга Кореннова объяснила, как распознать предынфарктное состояние. Данная тема была затронута в ходе интервью специалиста местным интернет-СМИ.

Список убивающих почки привычек обнародовали эксперты в области здравоохранения

Список убивающих почки привычек обнародовали эксперты в области здравоохранения

По словам Коренновой, ставшей собеседником издания «Омск Здесь», к главным признакам скорого наступления инфаркта относятся:

1. жгучая, давящая боль за грудиной, которая может отдавать в нижнюю челюсть и руку;

2. рвота;

3. падение артериального давления;

4. обморочное состояние;

5. ощущение нехватки воздуха, сопровождаемое чувством страха;

6. холодный липкий пот.

Как отметила кардиолог, если наблюдаются перечисленные симптомы, следует безотлагательно вызывать скорую помощь.

Ранее сегодня сообщалось, что эксперты в области медицины рассказали, какие привычки разрушают здоровье почек.

 

ДЦ

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