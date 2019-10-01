Главные симптомы скорого наступления инфаркта назвала доктор медицинских наук

Врач-кардиолог из Омска, доктор медицинских наук Ольга Кореннова объяснила, как распознать предынфарктное состояние. Данная тема была затронута в ходе интервью специалиста местным интернет-СМИ.
По словам Коренновой, ставшей собеседником издания «Омск Здесь», к главным признакам скорого наступления инфаркта относятся:
1. жгучая, давящая боль за грудиной, которая может отдавать в нижнюю челюсть и руку;
2. рвота;
3. падение артериального давления;
4. обморочное состояние;
5. ощущение нехватки воздуха, сопровождаемое чувством страха;
6. холодный липкий пот.
Как отметила кардиолог, если наблюдаются перечисленные симптомы, следует безотлагательно вызывать скорую помощь.
Ранее сегодня сообщалось, что эксперты в области медицины рассказали, какие привычки разрушают здоровье почек.